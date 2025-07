Serie A, ipotesi Milan-Como in Australia: c'è il via libera della Figc

Milan-Como in Australia? Sempre più possibile. Il consiglio della FIGC, infatti, ha dato il proprio via libera, in seguito alla richista fatta dalla Lega Serie A, per far disputare la sfida in programma per la 24esima giornata della Serie A 2025/26 a Perth. Al momento, prima di formalizzare il tutto, sarà necessaria l'autorizzazione da parte della Federazione australiana, dell'Asian Football Federation, della FIFA e della UEFA.