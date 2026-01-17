- 7'S. Lobotka
Napoli-Sassuolo diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
Napoli-Sassuolo, a voi. Al Maradona si gioca la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A: gli azzurri di Conte vanno a caccia del ritorno al successo che manca da tre partite e devono invertire il recente trend casalingo (0-0 con il Parma preceduto dal 2-2 con il Verona) per evitare la fuga dell'Inter capolista: i nerazzurri sono a +9 dopo il successo per 1-0 in trasferta contro l'Udinese. Non vincono, invece, da sei giornate i neroverdi di Grosso, sconfitti al Mapei Stadium dalla Juve (3-0) e all'Olimpico dalla Roma (2-0) nelle ultime due usciti stagionali: l'obiettivo è tornare a muovere la classifica. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
18:45
41' - Anche McTominay ci prova su punizione
Anche Scott McTominay ci prova su calcio di punizione. Il tiro al limite dell'area dello scozzese è rasoterra ed esce alla destra di Muric.
18:43
39' - Laurienté ci prova su punizione: altissimo
Laurienté tenta la conclusione su calcio di punizione dalla distanza. Il tiro termina altissimo.
18:39
35' - Milinkovic-Savic para su Vranckx
Sassuolo pericoloso su calcio d'angolo. Sponda di Lipani per Vranckx. Il colpo di testa del centrocampista è parato in due tempi da Milinkovic-Savic.
18:37
33' - Fadera non trova la porta
Laurientè serve Fadera sulla destra. L'esterno calcia con il destro ma non trova la porta.
18:35
32' - Spinazzola in area non calcia
Contropiede del Napoli condotto da Spinazzola. L'esterno arriva in area di rigore ma non calcia, optando piuttosto per un passaggio arretrato per Vergara, che viene intercettato dal Sassuolo.
18:32
28' - Il Napoli torna a farsi vedere in attacco
Lo schema su calcio d'angolo del Napoli è chiaro, con Vergara che cerca la sponda sul secondo palo. Anche in questo caso, però, Muric blocca il pallone in presa alta.
18:30
26' - Laurienté sempre pericoloso. Angolo per il Sassuolo
Il numero 45 è sempre il più pericoloso. Il cross sul secondo palo costringe Spinazzola a respingere in angolo. Il tiro dalla bandierina trova la respinta della retroguardia azzurra.
18:25
21' - Altra respinta di Juan Jesus
Ci prova ancora dalla distanza il Sassuolo. Questa volta è Walukiewicz che tenta il tiro. Respinge di nuovo Juan Jesus.
18:22
18' - Lipani sfiora la porta
Laurienté di nuovo protagonista. L'esterno mette un pallone in mezzo. La respinta della difesa trova Lipani il quale si gira e calcia dal limite dell'area. Il pallone termina di poco largo.
18:20
16' - Di Lorenzo non trova la porta
Cross di Spinazzola dalla sinistra per l'inserimento a tagliare di Di Lorenzo. Il colpo di testa del capitano, anche in questo caso, non trova la porta di Muric.
18:17
13' - Milinkovic Savic blocca un cross
Walukiewicz invece di calciare opta per un cross morbido sul secondo palo per Pinamonti. Nessun problema in presa alta per Milinkovic-Savic.
18:13
9' - Juan Jesus salva su Pinamonti
Risponde subito il Sassuolo. Laurienté da fuori area si accentra e tira. Il pallone rasoterra è parato da Milinkovic Savic. Sulla respinta calcia Pinamonti con il sinistro, ma Juan Jesus si immola.
18:11
6' - Gol di Lobotka. Napoli-Sassuolo 1-0
Il Napoli sblocca la partita. Torna al gol dopo oltre tre anni Lobotka. Il centrocampista è bravo a trovare la porta con potenza in seguito che il pallone era stato respinto da Muric sul tiro di Elmas. Lobotka non segnava dall'agosto del 2022.
18:08
5' - Lipani libera in area
Napoli in pressing continuo. Il terzo angolo battuto da Vergara tropa la sponda di Rrahmani sul secondo palo. Lipani libera l'area spazzando il pallone.
18:06
3' - Muric anticipa Hojlund
Pallone rasoterra di Di Lorenzo per Hojlund. Muric in uscita bassa anticipa l'attaccante.
18:05
2' - Di Lorenzo di testa tira alto
L'angolo è battuto proprio da Vergara sul primo palo verso Di Lorenzo. Il colpo di testa del capitano termina alto.
18:04
1' - Calcio d'angolo per il Napoli
Vergara, al primo pallone toccato all'esordio dal primo minuto in Serie A, con il tacco conquista il calcio d'angolo.
18:02
Napoli-Sassuolo al via
Fischio d'inizio! Al via Napoli-Sassuolo. Pallone in possesso dei neroverdi.
18:00
Minuto di silenzio per Commisso
Napoli e Sassuolo si schierano per il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso.
17:57
Tutto pronto al fischio d'inizio!
Napoli e Sassuolo in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio.
17:44
Le squadre sono rientrate dal riscaldamento
Napoli e Sassuolo sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento.
17:31
Sassuolo, Carnevali: "Berardi rientra settimana prossima". E il ricordo di Commisso
L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha ricordato Rocco Commisso a DAZN: "Una grande perdita per tutti noi. Lego alla sua perdita anche quella di Barone. Perdiamo un presidente importante, uno dei pochi che investivano personalmente, in un calcio sempre più in mano ai fondi. Aveva una visione di un calcio ancora dettata dal cuore, dalla volontà di costruire a qualcosa di speciale, come il Viola Park". Sul mercato: "Abbiamo fatto un mercato estivo di qualità. Quello di gennaio è di riparazione, e dobbiamo fare le valutazioni giuste. Le stiamo facendo in qualche ruolo specifico per capire dove poter dare un contributo in un finale di stagione faticoso, ma che dovrà essere concluso nel modo migliore. Pinamonti? Siamo soddisfatti. Ha fatto bene. Ci manca un po' l'esterno destro, non essendoci Volpato e Berardi. Già da settimana prossima dovrebbe rientrare".
17:22
Conte: "Infortunati? Chiedete ai dottori"
Antonio Conte ha parlato prima della partita ai microfoni di DAZN: "Infortunati? Dovete chiedere ai dottori. Loro sanno bene il punto. Io faccio l'allenatore. Neres non c'è, significa che non sta bene. Anguissa e De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi. Che ho detto alla squadra? Che bisogna cercare di vincere la partita. Le sfide contro il Verona e il Parma sono state diverse. Nella prima siamo andati sotto di due gol e siamo stati bravi a reagire. Contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, come dobbiamo fare. Tornare alla vittoria diventa importante. Dobbiamo pensare al nostro campionato, punto e basta. Senza guardare gli altri".
17:20
Neres fuori a scopo precauzionale
David Neres non prenderà parte della partita a scopo precauzionale per proseguire il proprio percorso riabilitativo. LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO
17:18
Elmas: "Abbiamo perso tanti punti. Vergara? Merita di giocare"
Elmas, prima della partita, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo perso tanti punti in casa. Conosciamo i nostri errori: siamo stati un po' meno cattivi sulla trequarti, ma anche un po' sfortunati. Sappiamo che dobbiamo segnare. Sono più maturo ora rispetto a prima. Sono cresciuto molto, capisco meglio il calcio. Sto cercando di fare bene. Vediamo come andrà. Io non sono uno dei leader. Credo tanto in Vergara, come gli altri. Gioca perché se lo merita".
17:08
La formazione del Sassuolo
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Iannoni, Pierini, Frangella, Romagna, Zacchi, Paz, Coulibaly.
17:05
La formazione del Napoli
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovi-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund. Allenatore: Stellini (Conte squalificato).
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Politano, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.
17:02
Il Napoli deve rispondere all'Inter
La squadra di Conte è chiamata al successo per rispondere alla vittoria dell'Inter nel pomeriggio contro l'Udinese. I nerazzurri si sono portati momentaneamente a +9 rispetto agli azzurri. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA
16:55
Tre pareggi consecutivi per il Napoli
Il Napoli è reduce da tre pareggi consecutivi. I 2-2 contro il Verona al Maradona e l'Inter a San Siro, quindi lo 0-0 interno contro il Parma valido per il recupero della sedicesima giornata.
16:47
Napoli-Sassuolo, alle 18 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Sassuolo. Alle 18 il calcio d'inizio del match valido per la ventunesima giornata di Serie B.