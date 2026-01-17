Napoli-Sassuolo diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Napoli-Sassuolo , a voi. Al Maradona si gioca la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A : gli azzurri di Conte vanno a caccia del ritorno al successo che manca da tre partite e devono invertire il recente trend casalingo (0-0 con il Parma preceduto dal 2-2 con il Verona) per evitare la fuga dell'Inter capolista: i nerazzurri sono a +9 dopo il successo per 1-0 in trasferta contro l'Udinese. Non vincono, invece, da sei giornate i neroverdi di Grosso , sconfitti al Mapei Stadium dalla Juve (3-0) e all'Olimpico dalla Roma (2-0) nelle ultime due usciti stagionali: l'obiettivo è tornare a muovere la classifica. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

18:00

Minuto di silenzio per Commisso

Napoli e Sassuolo si schierano per il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso.

17:57

Tutto pronto al fischio d'inizio!

Napoli e Sassuolo in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio.

17:44

Le squadre sono rientrate dal riscaldamento

Napoli e Sassuolo sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento.

17:31

Sassuolo, Carnevali: "Berardi rientra settimana prossima". E il ricordo di Commisso

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha ricordato Rocco Commisso a DAZN: "Una grande perdita per tutti noi. Lego alla sua perdita anche quella di Barone. Perdiamo un presidente importante, uno dei pochi che investivano personalmente, in un calcio sempre più in mano ai fondi. Aveva una visione di un calcio ancora dettata dal cuore, dalla volontà di costruire a qualcosa di speciale, come il Viola Park". Sul mercato: "Abbiamo fatto un mercato estivo di qualità. Quello di gennaio è di riparazione, e dobbiamo fare le valutazioni giuste. Le stiamo facendo in qualche ruolo specifico per capire dove poter dare un contributo in un finale di stagione faticoso, ma che dovrà essere concluso nel modo migliore. Pinamonti? Siamo soddisfatti. Ha fatto bene. Ci manca un po' l'esterno destro, non essendoci Volpato e Berardi. Già da settimana prossima dovrebbe rientrare".

17:22

Conte: "Infortunati? Chiedete ai dottori"

Antonio Conte ha parlato prima della partita ai microfoni di DAZN: "Infortunati? Dovete chiedere ai dottori. Loro sanno bene il punto. Io faccio l'allenatore. Neres non c'è, significa che non sta bene. Anguissa e De Bruyne? Aspettiamo fiduciosi. Che ho detto alla squadra? Che bisogna cercare di vincere la partita. Le sfide contro il Verona e il Parma sono state diverse. Nella prima siamo andati sotto di due gol e siamo stati bravi a reagire. Contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, come dobbiamo fare. Tornare alla vittoria diventa importante. Dobbiamo pensare al nostro campionato, punto e basta. Senza guardare gli altri".

17:20

Neres fuori a scopo precauzionale

David Neres non prenderà parte della partita a scopo precauzionale per proseguire il proprio percorso riabilitativo. LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO

17:18

Elmas: "Abbiamo perso tanti punti. Vergara? Merita di giocare"

Elmas, prima della partita, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo perso tanti punti in casa. Conosciamo i nostri errori: siamo stati un po' meno cattivi sulla trequarti, ma anche un po' sfortunati. Sappiamo che dobbiamo segnare. Sono più maturo ora rispetto a prima. Sono cresciuto molto, capisco meglio il calcio. Sto cercando di fare bene. Vediamo come andrà. Io non sono uno dei leader. Credo tanto in Vergara, come gli altri. Gioca perché se lo merita".

17:08

La formazione del Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Iannoni, Pierini, Frangella, Romagna, Zacchi, Paz, Coulibaly.