Dove vedere Fiorentina-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Fiorentina-Cagliari, l'orario
Fiorentina-Cagliari si disputerà oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 18:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv
Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Cagliari, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Cagliari in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Fiorentina e Pisacane
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Kouadio, Kospo, Ranieri, Fortini, Harrison, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Braschi, Kean, Lezzerini.
Indisponibili: Lamptey, Parisi, Sabiri. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Parisi Allenatore: Pisacane
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, S.Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sherri, Ze’ Pedro, Dossena, Rodriguez, Idrissi, Sulemana, Prati, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Trepy.
Indisponibili: Sarno, Folorunsho, Deiola, Felici, Belotti, Di Pardo, Pintus, Liteta. Squalificati: -. Diffidati: Esposito, Prati.
