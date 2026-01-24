Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida salvezza al "Franchi": tutte le info per seguire la partita e le probabili formazioni di Vanoli e Pisacane
Cagliari Fiorentina Serie A
La Fiorentina vuole continuare a dare seguito alla sua striscia positiva di risultati. Alla prima al "Franchi" dopo la scomparsa di Rocco Commisso la squadra di Vanoli affronterà il Cagliari di Pisacane, reduce dal successo contro la Juventus.

Fiorentina-Cagliari, l'orario

Fiorentina-Cagliari si disputerà oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 18:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv

Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Cagliari, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Fiorentina-Cagliari in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Fiorentina e Pisacane

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Christensen, Kouadio, Kospo, Ranieri, Fortini, Harrison, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Braschi, Kean, Lezzerini. 
Indisponibili: Lamptey, Parisi, Sabiri. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Parisi   Allenatore: Pisacane 
 

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, S.Esposito. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Ze’ Pedro, Dossena, Rodriguez, Idrissi, Sulemana, Prati, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Trepy. 
Indisponibili: Sarno, Folorunsho, Deiola, Felici, Belotti, Di Pardo, Pintus, Liteta. Squalificati: -. Diffidati: Esposito, Prati. 

 

