Un super Scamacca salva l'Atalanta: doppietta e 2-2 in rimonta con l'Udinese

Le scelte di Palladino e Runjaic

Palladino sceglie Bellanova e Bernasconi per le corsie esterne e Zalewski e Zappacosta partono dunque dalla panchina. In avanti c'è Scamacca dal 1' con Samardzic e Sulemana a supportarlo. Non c'è De Roon in mezzo al campo ma Musah, autore del gol del 2-2 nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio in settimana, con Pasalic. Il trio davanti a Carnesecchi è formato da Kossounou, Hien e Kolasinac (preferiti a Djimsiti e Ahanor). Sull'altro fronte Runjaic conferma Davis e Zaniolo in avanti dopo il 3-0 sulla Fiorentina, così come Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski a centrocampo (con Atta fuori dall'undici titolare). Sugli esterni ci sono Ehizibue e Kamara, che prende il posto di Zemura a sinistra, mentre in difesa è ancora assente per infortunio Solet: con Kabasele e Kristensen tocca a Mlacic, all'esordio dal primo minuto.

L'Udinese la sblocca con Kristensen prima del riposo

Poche emozioni nella prima frazione di gara alla 'New Balance Arena', con l'Udinese che spaventa l'Atalanta già al 6': Zaniolo va via a tre giocatori sulla sinistra, crossa in area per Davis che viene anticipato, sulla respinta si avventa Ehizibue che sfiora il palo alla sinistra di Carnesecchi con un destro basso e teso. I friulani imbrigliano la Dea e non si spezza l'equilibrio fino al 39', quando gli ospiti passano su calcio piazzato: corner calciato da Zaniolo a rientrare, Kristensen sovrasta Kossounou e insacca di testa da due passi. Vane le proteste dell'Atalanta, che chiedeva una spinta del danese sul suo marcatore: per l'arbitro è tutto regolare e i nerazzurri vanno al riposo sotto di un gol.

Palo della Dea, raddoppio bianconero con Davis

Al rientro dagli spogliatoi una novità per parte: Zarraga prende il posto di Mlacic nell'Udinese, dentro De Roon per Musah nell'Atalanta che prova a partite forte e al 50' va a un passo dal pari: palla orizzontale di Pasalic per Scamacca, che si gira in un fazzoletto e con un destro dalla distanza colpisce la base del palo. Scampato il pericolo, con cinismo i friulani raddoppiano cinque minuti dopo: Kolasinac salva prima anticipando Davis, poi murando Zarraga a botta sicura ma non può nulla su Davis, che intercetta la respinta e supera Carnesecchi con un sinistro a giro imparabile (55'). Sotto di due reti, Palladino passa al 4-2-4 con una tripla mossa: dentro zappacosta, Zalewski e Krstovic al posto di Bellanova, Kossonou e Samardzic (57'). Arriva subito un'occasione per la Dea: traversone di Bernasconi dalla sinistra, Sulemana ci prova in torsione di testa ma non inquadra lo specchio (59'). L'Udinese non sta però a guardare e al 62' prova a pungere ancora: Davis porta palla centralmente, entra in area e apre a sinistra per Kamara, che libera il sinistro trovando però solo l'esterno della rete. Poco dopo doppio cambio per Runjaic, che getta nella mischia Atta e Miller al posto di Zaniolo e Piotrowski (62'), ma l'Atalanta spinge e si fa ancora pericolosa al 66': Scamacca manda Zappacosta nello spazio, il cross basso dell'esterno trova in anticipo sul primo palo Krstovic, che non inquadra però la porta in girata.

Doppietta di Scamacca, pari in rimonta per l'Atalanta

Il gol della Dea è nell'aria e arriva al 75': cross perfetto di Zalewski dalla sinistra e incornata implacabile di Scamacca, lasciato colpevolmente libero al limite dell'area piccola. Nell'Udinese entra Buksa per Davis (76') ma nessuno riesce a fermare Scamacca, che al 79' trova la doppietta e il pareggio: Krstovic impegna Okoye con un destro basso sul primo palo, sulla respinta si avventa il centravanti che anticipa Ehizibue di testa e batte il portiere bianconero. Runjaic manda in campo Arizala al posto di Kamara (80') e il finale si accende, con l'Atalanta che ora vuole il sorpasso e l'Udinese che non si accontenta del punto: grande parata di Okoye sul nerazzurro Krstovic (84'), poi incrocio dei pali sfiorato dal bianconero Atta (86'). Djimsiti per Kolasinac è l'ultimo cambio di Palladino che trema due volte nel finale: prima è bravo Carnesecchi ad anticipare Buksa (89'), poi è Ekkelenkamp a perdere il tempo per la battuta con il sinistro e a calciare addosso a Djimsiti da ottima posizione (90+4'). Finisce 2-2, con l'Atalanta che non riesce a sorpassare momentaneamente la Juve e scivola a -5 dal Como quinto della classe (vittorioso a Cagliari), mentre l'Udinese manca il momentaneo aggancio al Sassuolo e resta decima.

