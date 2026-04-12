Dove vedere Parma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Parma-Napoli, a voi. Al Tardini si va in campo per la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I gialloblù di Cuesta, reduci dal pareggio all'Olimpico contro la Lazio (1-1) vanno a caccia di un risultato positivo per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Gli azzurri di Conte, dopo aver battuto il Milan al Maradona (1-0), della sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all'Inter capolista, impagnata in serata al Sinigaglia contro il Como.
Parma-Napoli, l'orario
Parma-Napoli è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15, allo stadio Tardini di Parma. Gli azzurri tornano dove ipotecarono il quarto scudetto della propria storia, nella scorsa stagione, pareggiando 0-0 mentre l'Inter veniva fermata sul 2-2 dalla Lazio a San Siro. Il preludio al successo decisivo, al Maradona, contro il Cagliari, nell'ultima giornata.
Dove vedere Parma-Napoli in diretta tv
Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Parma-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Parma-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Cuesta e Conte
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Elphege. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Ordoñez, Carboni, Troilo, Nicolussi Caviglia, Mikolajewski, Oristanio. Allenatore: Cuesta.
Indisponibili: Cremaschi , Frigan.
Squalificati: Pellegrino.
Diffidati: Britschgi, Nicolussi Caviglia.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Giovane, Alisson, Mazzocchi, Beukema. Allenatore: Conte.
Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Parma-Napoli, a voi. Al Tardini si va in campo per la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I gialloblù di Cuesta, reduci dal pareggio all'Olimpico contro la Lazio (1-1) vanno a caccia di un risultato positivo per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Gli azzurri di Conte, dopo aver battuto il Milan al Maradona (1-0), della sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all'Inter capolista, impagnata in serata al Sinigaglia contro il Como.
Parma-Napoli, l'orario
Parma-Napoli è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15, allo stadio Tardini di Parma. Gli azzurri tornano dove ipotecarono il quarto scudetto della propria storia, nella scorsa stagione, pareggiando 0-0 mentre l'Inter veniva fermata sul 2-2 dalla Lazio a San Siro. Il preludio al successo decisivo, al Maradona, contro il Cagliari, nell'ultima giornata.
Dove vedere Parma-Napoli in diretta tv
Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Parma-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Parma-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.