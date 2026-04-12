Dove vedere Parma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Napoli, l'orario

Parma-Napoli è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15, allo stadio Tardini di Parma. Gli azzurri tornano dove ipotecarono il quarto scudetto della propria storia, nella scorsa stagione, pareggiando 0-0 mentre l'Inter veniva fermata sul 2-2 dalla Lazio a San Siro. Il preludio al successo decisivo, al Maradona, contro il Cagliari, nell'ultima giornata.

Dove vedere Parma-Napoli in diretta tv

Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Parma-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Parma-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.