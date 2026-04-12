Corriere dello Sport.it
domenica 12 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Parma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Tardini, valida per la trentaduesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Cuesta e Conte
TagsSerie Aparmanapoli

Parma-Napoli, a voi. Al Tardini si va in campo per la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I gialloblù di Cuesta, reduci dal pareggio all'Olimpico contro la Lazio (1-1) vanno a caccia di un risultato positivo per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Gli azzurri di Conte, dopo aver battuto il Milan al Maradona (1-0), della sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all'Inter capolista, impagnata in serata al Sinigaglia contro il Como.

Parma-Napoli, l'orario

Parma-Napoli è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15, allo stadio Tardini di Parma. Gli azzurri tornano dove ipotecarono il quarto scudetto della propria storia, nella scorsa stagione, pareggiando 0-0 mentre l'Inter veniva fermata sul 2-2 dalla Lazio a San Siro. Il preludio al successo decisivo, al Maradona, contro il Cagliari, nell'ultima giornata.

Dove vedere Parma-Napoli in diretta tv

Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Parma-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Parma-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Cuesta e Conte

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Elphege. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Ordoñez, Carboni, Troilo, Nicolussi Caviglia, Mikolajewski, Oristanio. Allenatore: Cuesta.

Indisponibili: Cremaschi , Frigan. 

Squalificati: Pellegrino.

Diffidati: Britschgi, Nicolussi Caviglia.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Giovane, Alisson, Mazzocchi, Beukema. Allenatore: Conte.

Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Parma-Napoli, a voi. Al Tardini si va in campo per la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I gialloblù di Cuesta, reduci dal pareggio all'Olimpico contro la Lazio (1-1) vanno a caccia di un risultato positivo per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Gli azzurri di Conte, dopo aver battuto il Milan al Maradona (1-0), della sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all'Inter capolista, impagnata in serata al Sinigaglia contro il Como.

Parma-Napoli, l'orario

Parma-Napoli è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15, allo stadio Tardini di Parma. Gli azzurri tornano dove ipotecarono il quarto scudetto della propria storia, nella scorsa stagione, pareggiando 0-0 mentre l'Inter veniva fermata sul 2-2 dalla Lazio a San Siro. Il preludio al successo decisivo, al Maradona, contro il Cagliari, nell'ultima giornata.

Dove vedere Parma-Napoli in diretta tv

Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Parma-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Parma-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la la classifica
1
Dove vedere Parma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili scelte di Cuesta e Conte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS