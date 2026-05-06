Le designazioni di Serie A: Chiffi per Parma-Roma. Lazio-Inter ad Abisso

Mancano solo tre giornate al termine della Serie A, che ha espresso i suoi primi verdetti, con lo Scudetto vinto dall'Inter e le retrocessioni di Pisa e Verona . Per la 36esima giornata di campionato il designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi ha scelto Daniele Chiffi della sezione di Padova per Parma-Roma , partita in programma domenica 10 maggio alle 18:00 al "Tardini" e fondamentale per i giallorossi nella corsa al quarto posto .

A Colombo Lecce-Juve, Di Bello per il Como

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Bahri e Vecchi. Quarto uomo Maresca. Al var Mazzoleni coadiuvato da Paganessi. Attualmente al quarto posto c'è la Juventus, con un punto in più della Roma. I bianconeri affronteranno il Lecce in trasferta alle 20:45 di sabato 9 maggio. L'arbitro sarà Colombo. Il Como di Fabregas, invece, alle 12:30 di domenica sarà ospite del Verona. Per la sfida è stato scelto Di Bello come direttore di gara.

Le designazioni per la 36esima giornata

La 36esima giornata di campionato si aprirà venerdì alle 20:45 con Torino-Sassuolo diretta da Galipò. Dionisi, invece, sarà l'arbitro di Cagliari-Udinese, in programma sabato alle 15:00. Alle 18:00 l'anticipo della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, sfida per la quale è stato designato Abisso. La Cremonese è chiamata a battere il Pisa domenica alle 15:00 per continuare a inseguire la salvezza. Ayroldi sarà l'arbitro. A Massimi Fiorentina-Genoa. Il programma della domenica si chiuderà a San Siro con Milan-Atalanta diretta da Zufferli. L'ultima partita in programma in giornata si giocherà lunedì sera al Maradona, con Napoli-Bologna. Per la sfida Tommasi ha designato Piccinini.