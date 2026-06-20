Tare: "Allegri è un top, scelta saggia del Napoli". Poi la stoccata al Milan

"Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro. Allegri al Napoli? È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia". Così l'ex direttore sportivo del Milan, Ighli Tare , ai microfoni di SportMediaset. Diversi i temi toccati dal dirigente che ha da poco concluso la sua esperienza in rossonero.

Tare: "Leao deve trovare continuità nella partita"

E parlando proprio della sua esperienza in rossonero, Tare ha spiegato: "Non so se Leao fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili. Deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo. Quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".

Tare su Allegri: "Ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo"

Allegri al Napoli, Tare non ha dubbi: "Una decisione in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Io e Max ci sentiamo spesso, ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".

Mancini ct dell'Italia? Tare: "Può riprendere il lavoro interrotto"

Mancini ct dell'Italia? Tare è certo: "L’Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta vedere i risultati delle formazioni giovanili, bisogna però avere coraggio, dar loro fiducia e saperli aspettare".