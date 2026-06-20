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Tare: "Allegri è un top, scelta saggia del Napoli". Poi la stoccata al Milan

L'ex direttore sportivo dei rossoneri ha parlato anche di Leao dopo che il portoghese ha espresso la volontà di fare una nuova esperienza
4 min
TagsTareAllegriMilan

"Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro. Allegri al Napoli? È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia". Così l'ex direttore sportivo del Milan, Ighli Tare, ai microfoni di SportMediaset. Diversi i temi toccati dal dirigente che ha da poco concluso la sua esperienza in rossonero.

Tare: "Leao deve trovare continuità nella partita"

E parlando proprio della sua esperienza in rossonero, Tare ha spiegato: "Non so se Leao fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili. Deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo. Quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".

Tare su Allegri: "Ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo"

Allegri al Napoli, Tare non ha dubbi: "Una decisione in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Io e Max ci sentiamo spesso, ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".

Mancini ct dell'Italia? Tare: "Può riprendere il lavoro interrotto"

Mancini ct dell'Italia? Tare è certo: "L’Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta vedere i risultati delle formazioni giovanili, bisogna però avere coraggio, dar loro fiducia e saperli aspettare".

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