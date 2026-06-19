Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Malagò è eleggibile (e Mancini perdonabile): proviamo a fidarci

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
4 min
Tagsmalagòfigc

Da che cosa deve partire una palingenesi? Come si ricostruisce dopo tre fallimenti-tre? A chi si dà il timone quando è sparita anche la barca? Tra il comprensibile desiderio di continuare a demolire ogni cosa fino all’estinzione e l’insopprimibile istinto di buttare il bambino e l’acqua sporca, scelgo la terza via. Scelgo di vivere. Un po’ perché ripetermi che essendo tutto finito è meglio morire mi pare un po’ sterile e un po’ perché, per una volta, sul tavolo c’è una soluzione logica.

Lunedì 22, poche ore prima dei nuovi impegni di Argentina e Francia al Mondiale, competizione, non è ozioso ricordarlo, alla quale torneremo, se Dio vorrà, a sedici anni dall’ultima apparizione, avremo in Giovanni Malagò il nuovo presidente del calcio italiano e con lui, l’uomo destinato a sostituire Gattuso, Roberto Mancini. Gente con infinita esperienza, abitudine a vincere, pelo sullo stomaco e nessuna, nessunissima voglia di far figure di merda.

Lo dico perché li conosco, sono amico di entrambi e so che l’ossessione della vittoria - non li invidio - è la loro unica bussola. E perché ridurre il loro impatto sullo sport italiano a una questione privata tra nuotate in piscina, partite a calcetto e circoli sul fiume non è solo un’inutile volgarità, ma una sciocchezza, uno sfregio all’intelligenza, un luogo comune.

Qui c’è bisogno di azioni e non di proverbi. Qui c’è bisogno di un vero governo, di un piano, di gente all’altezza. Qui c’è bisogno di diagnosticare la malattia, prima di somministrare le medicine. Ora Malagò e Mancini non saranno simpatici a tutti, ma sanno come si fa. Qualcuno non vuole Malagò perché, come diceva Leo Longanesi, «in Italia non si perdonano le buone intenzioni, figuriamoci il successo» e qualcun altro rifiuta Mancini perché dopo aver stupito chiunque regalandoci l’Europeo, Roberto è andato a prendere molti milioni di euro in Arabia senza spiegare troppo. Lo avrebbe fatto il novantanove per cento dei cittadini del suo stesso Paese, gli stessi per i quali da eroe si era trasformato in traditore della Patria e di Gravina, il medesimo a cui i tifosi imputavano ogni male, colpa e nefandezza.

Seguire l’umore del momento, l’emotività e l’ansia di pestaggio non produce soltanto ingiustizie, ma provoca cortocircuiti logici sui quali un’azienda in fallimento ha l’obbligo di non soffermarsi. L’Italia è in quello stato. E lo sanno tutti. È proprio vero che ogni successo nasconde un malinteso, ma non è meno certo che quando l’ipocrisia diventa rondella, ricorderà chi ha l’età, ogni cosa, a partire dalla verità, si trasforma in teatrino.

In attesa di capire se Mancini e Malagò verranno trovati in possesso di un salmone in circostanze sospette o accusati di aver plagiato un pezzo di Cremonini durante una vacanza in Turkmenistan, restano la verità e l’obbligo di tornare seri. La verità è che non c’è più tempo e che essere seri è un dovere. Prendiamo due professionisti. E iniziamo a lavorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Nessuna ineleggibilità per MalagòLo schema Malagò

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS