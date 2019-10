Zapata e Sanchez vanno ko in Colombia-Cile

Non arrivano buone notizie per l'Atalanta di Gasperini: al 23' della sfida amichevole tra Colombia e Cile Carlos Queiroz è stato costretto a sostituire Duvan Zapata per quello che pare essere un problema muscolare. E' ancora presto per stabilire l'entità del problema, il giocatore è uscito per evitare di peggiorare la situazione. Gli esami del caso certificheranno la gravità dell'infortunio e daranno un quadro più specifico anche sui tempi di recupero. L'Atalanta spera e incrocia le dita, dopo la sosta per le nazionali ci sarà il match al sapore di Champions contro la Lazio all'Olimpico.

Infortunio anche per Sanchez

Non solo Zapata, anche Sanchez. Questa volta interessata è l'Inter di Conte: l'attaccante nerazzurro, partito titolare, è uscito all'88' per un problema alla caviglia sinistra. Anche per lui si attendono gli esami clinici. Al termine della gara, ha parlato il ct della Roja, Reinaldo Rueda, che ha detto: “Sanchez sembra aver subito una dura botta alla caviglia. Domani valuteremo a freddo le condizioni di tutti. Ora dobbiamo guardare alla prossima partita (contro la Guinea, ndr), dato che affronteremo un avversario con caratteristiche diverse“.

Zapata in azione con la maglia dell'Atalanta