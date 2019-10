Atalanta, Gasperini: "Napoli test importante, ma non decisivo. Scudetto? Roba mediatica"

BERGAMO - "Con il Napoli sarà l'esame più difficile. Duro, ma prestigioso". Gian Piero Gasperini è consapevole dell'impegno che attende la sua Atalanta, reduce dalla grandissima vittoria con l'Udinese. "Le difficoltà della gara le conosciamo - prosegue in conferenza stampa - affrontiamo la squadra più forte del campionato insieme a Inter e Juventus. Vedremo come andrà, una gara che conta per la classifica, ma non decisiva, siamo solo alla decima giornata di campionato. Se faremo bene riceveremo una grande spinta. I complimenti ricevuti? Certamente fanno piacere, ma noi abbiamo i piedi ben piantati a terra. Scudetto? Una cosa mediatica, noi vogliamo rimanere più in alto possibile in classifica. Ci identifichiamo con l'entusiasmo della nostra gente, i numeri sono piacevoli, ma le vittorie sono più importanti". Su Masiello e Palomino, infortunati: "Sarà decisivo l'allenamento di oggi, restano entrambi in dubbio". Sul Napoli prossimo avversario: "Sono andati a sprazzi, ma è bello vederli giocare. In attacco hanno tante soluzioni e rimangono una squadra di valore assoluto, al pari di Inter e Juventus. Loro ci temono? Ci siamo costruiti un po' di credibilità, le distanze in classficia sono corte. Con il Napoli sarà un gran test, giocano in maniera simile al Manchester City e servirà per migliorare alcune cose. Certo avrei preferito affrontarli con una settimana di riposo".

Furia Atalanta sull'Udinese: 7-1!

"Obiettivi? Vedremo di volta in volta. Ad oggi vogliamo restare in Europa"

"Lo ha detto anche il presidente, l'obiettivo è da sempre la salvezza - rivela il tecnico nerazzurro - e non puoi toglierglielo. Realisticamente però non ci si può accontentare, bisogna lottare per restare tra le prime sei o sette del campionato. Sarà difficile perchè ci sono squadre di valore, se strada facendo miglioreremo, bene, ad oggi vogliamo rimanere in Europa. Zapata? E' in via di guarigione ma sarà difficile vederlo già con il Cagliari. A livello di infortuni muscolari siamo stati fortunati, Duvan è stato il primo. Serve attenzione ma si sta già allenando. Muriel? Ho sempre pensato che lui si esprimesse meglio davanti alla porta. Ha capacità di controllo e immediatezza di tiro, va usato dentro l'area. Nel ruolo di Ilicic fa più fatica, ma ha alcune caratteristiche nel reparto offensivo mancavano" è la chiosa di Gasperini.