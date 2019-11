Atalanta, Gasperini: "Pasalic si sta consacrando"

BRESCIA - L'Atalanta si sbarazza con facilità del Brescia, vincendo il derby lombardo con un secco 3-0 esterno. Queste le parole di un soddisfatto Gian Piero Gasperini nel post gara: "Vittoria da grande squadra? Sì, nel primo tempo gran predominio, ma c'era stanchezza - ha ammesso il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky -. Vedevo che i ragazzi facevano un po' di fatica, per fortuna poi il 2-0 ha chiuso la partita. La mia rabbia? Effettivamente qualcuno era sulle gambe e si è raschiato il fondo del barile, qualcuno andava più piano rispetto al solito e io provavo ad incoraggiarli. In queste partite dove domini è pericoloso non chiuderle, penso alla traversa di Balotelli. Era importante non calare mai d'attenzione. Pasalic? Capacità d'inserimento straordinaria, si sta consacrando sempre di più. Dove può arrivare? Mi sembra sia già a livelli alti, soprattutto sul piano realizzativo, ma sta diventando affidabile anche a centrocampo. Champions? Ci ha dato tantissimo, abbiamo incontrato squadre che giocano in modo diverso a quello che si fa in Italia, ti attaccano con tanti giocatori, spesso con 7 o 8, cose che qui si trovano solo con le squadre top. Oggi eravamo un po' più stanchi ma venivamo da due partite importanti, noi abbiamo pagato l'infortunio di Zapata e le squalifiche di troppo a Ilicic e Malinovskyi, se siamo tutti facciamo bene". Poi la chiosa finale sul "suo" Genoa: "Thiago Motta? Ho molta fiducia in lui, ho la sensazione che abbia davvero delle idee, alcuni concetti simili ai miei e mi è piaciuta la personalità che ha dato alla squadra, è da seguire con grande attenzione, può diventare un allenatore importante".

BRESCIA-ATALANTA 0-3: LA CRONACA