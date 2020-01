Atalanta, Gasperini: "Eravamo in difficoltà e l'abbiamo pagata in difesa"

BERGAMO - "Sorpreso dalla Spal? Me l'aspettavo così, è una buona squadra anche se in fondo alla classifica, ultimamente avevano fatto buone prestazioni, poi in queste condizioni dai sempre qualcosa in più". Così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky, commenta l'inatteso ko casalingo dell'Atalanta. "Noi al di là del vantaggio o delle occasioni siamo stati molto sotto il nostro solito livello di attenzione. Eravamo un po' in difficoltà, abbiamo dovuto adattare anche de Roon sulla fascia. Andavamo un po' piano, oggi più di qualcuno non era al meglio e l'abbiamo pagato in difesa, dove eravamo passivi e perdevamo le seconde palle, ne abbiamo recuperate pochissime. Usare la frusta? Ma questo è un campionato che nel girone di ritorno presenterà altre difficoltà, la classifica è corta per tutti gli obiettivi e sarà una battaglia aperta. Quando va male una partita bisogna riscattarsi in quella seguente. Mercato? Non lo so, in questo momento penso a recuperare al meglio i giocatori in difficoltà, a fine gennaio vedremo, non so quante cose interessanti ci possano essere" ha concluso Gasperini.

