Atalanta, Gasperini: "Polemiche VAR? Anche io avrei potuto lamentarmi"

BERGAMO - "Non dobbiamo essere troppo critici nei confronti dell'Atalanta: a forza di rimpiangere i punti persi, si rischia di dimenticare quello che stiamo facendo, visto che siamo pur quarti". Alla vigilia della sfida in casa della Fiorentina, Gian Piero Gasperini non recrimina sui recenti match casalinghi potenzialmente da bottino pieno che hanno fruttato all'Atalanta un solo punto: "Inutile rimuginare su dove saremmo se avessimo battuto la Spal e il Genoa, con cui abbiamo perso e pareggiato - spiega l'allenatore nerazzurro -. Nell'analisi delle gare si tende a sottovalutare l'avversario. Bisogna riconoscere che ne esistono di capaci, agguerriti e attrezzati: vale per il Genoa contro di noi, per il Verona con la Lazio nel recupero e per il Sassuolo che ha battuto la Roma". Infine, sulla sfida di domani: "Lunedì dopo la consegna della Panchina d'Oro ho detto che si sarebbe ripartiti da zero, ma se le polemiche siano superate o meno non saprei dirlo. L'Atalanta fa quello che può: se abbiamo 14 punti in più della Fiorentina è merito nostro, ma sappiamo che non c'è tutto quel divario. Così come non c'era nelle ultime due partite a Bergamo". Sulla formazione: "Tameze? Può essere utile, pensavo fosse un giocatore ancora giovane ma è già abituato e sveglio, non so se giocherà dall'inizio o entrerà a gara in corso. Caldara? Bisogna riportarlo in condizione in modo efficiente dopo un anno in cui è stato fermo. Tolto de Roon ci siamo tutti". Poi la chiosa finale sulle polemiche arbitrali: "Anche io ho avuto situazioni per lamentarmi, ma le partite dopo ripartono sempre 0-0, ogni gara è così, succede, anche se è innegabile che alcuni episodi ti fanno lamentare. La cosa è stata amplificata dagli episodi VAR, alcuni clamorosi" ha rimarcato Gasperini.