Atalanta, Gasperini: "Secondo posto? Un pensiero ce lo facciamo"

CAGLIARI - L'Atalanta è inarrestabile: contro il Cagliari in Sardegna è arrivata l'ottava vittoria consecutiva in campionato, grazie al rigore di Muriel. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini nel post partita: "È mancata un po' di forza e lucidità, abbiamo creato tante chance e non dovevamo soffrire così fino all'ultimo momento. Ma in questo campionato ci può stare: siamo stati lenti e imprecisi nel tirare, ma abbiamo comunque portato a casa la partita. L'obiettivo è l'aritmetica per raggiungere la Champions, poi vogliamo ottenere il record di punti di questo club".

Muriel trascina l'Atalanta e inventa una nuova esultanza

I bergamaschi sono ora a un punto dall'Inter terza in classifica: "Siamo distanti dal secondo posto, ma un pensiero sicuramente possiamo anche farlo. Vorrei poi dare qualche opportunità a qualche giovane, magari anche in Champions League". A chi gli dice che forse le sostituzioni siano state troppo frettolose, l'allenatore nerazzurro risponde: "Forse sì, avrei potuto lasciare in campo di più Muriel e Malinovskyj perché stavano giocando bene. E' stata una partita a senso unico, dominata e semplificata dalla superiorità numerica: il Cagliari si è difeso bene, ordinato lasciando il risultato aperto fino alla fine e avendo la possibilità di pareggiare".

CAGLIARI-ATALANTA 0-1: NUMERI E STATISTICHE