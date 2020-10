Atalanta, Gasperini: "Poco da spiegare, il Napoli è stato superiore in tutto"

NAPOLI - "C'è poco da spiegare, il Napoli ha fatto un primo tempo di gran livello e noi no. Il divario è stato notevole e dobbiamo pensare alla prestazione che non siamo riusciti a fare. Deve essere un campanello d'allarme in vista di mercoledì che c'è la Champions: oggi siamo stati davvero sotto tono. Sia fisicamente, che tecnicamente e tatticamente, loro sono stati superiori". Non usa giri di parole Gian Piero Gasperini dopo il pesante ko 4-1 in casa del Napoli. "Abbiamo sofferto e preso brutti gol. Questo ha compromesso il poter riaprire la gara, oggi è stata una giornata così... dobbiamo imparare" ha ammesso ai microfoni di Sky.

"Ilicic? Una delle poche note positive"

"Cosa mi ha detto Gattuso? Abbiamo parlato di calcio come al solito. Abbiamo avuto problemi in mezzo al campo, siamo andati in difficoltà sulle palle lunghe e sono arrivati due gol. Sarebbe riduttivo parlare di una sola cosa, abbiamo sofferto in tutti i reparti. Io non ho mai detto che lottiamo per lo scudetto, ho sempre detto che dobbiamo giocare e poi vedere strada facendo. Ci sono delle gare come quelle di oggi in cui incontri attaccanti forti e se riesci a reggere crei i presupposti per vincere, altrimenti finisce come oggi. Solamente due mesi fa con il Napoli abbiamo vinto 2-0 senza concedere nulla...". Su Ilicic, tornato in campo dopo tanto tempo: "Lui è stato una delle poche note positive, ha dimostrato di aver recuperato e troverà condizione giocando, e magari con una squadra che lo supporta meglio può tornare il giocatore di prima...".