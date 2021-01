Gasperini: "Gomez ci ha fatto crescere, ma ora l'Atalanta andrà da sola"

BERGAMO - La vigilia di Atalanta-Lazio di Coppa Italia, per i nerazzurri, non può non essere segnata dall'addio del Papu Gomez, ormai un giocatore del Siviglia. Gian Piero Gasperini, a Rai Sport, ha commentato così la separazione dall'ex capitano e simbolo nerazzurro: "Lui ha dato tantissimo all'Atalanta, aiutandola a crescere. Ma ora la squadra è nelle condizioni di poter camminare con le proprie gambe, a Gomez non posso che augurare il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions (il Siviglia, ndr) ed è un bel palcoscenico per lui. Sarà una grande esperienza per lui".

"Lazio? Curiosità per il doppio confronto ravvicinato" Tolto il "dente" Gomez, c'è la doppia sfida ai biancocelesti, prima in Coppa e poi in campionato: "Sono temibili in entrambe le competizioni, la Lazio in questi anni è sempre stata protagonista. Una squadra ambiziosa che fa la Champions, ma anche noi puntiamo al massimo. Domani sarà la prima gara di due molto ravvicinate e c'è curiosità anche per quello". Con i biancocelesti l'Atalanta perse la finale di Coppa Italia due stagioni fa: "Voglia di rivalsa? Sì, ma metteremo la massima attenzione in entrambe le competizioni, si affronteranno due squadre che vogliono essere protagoniste ovunque. Dalla Coppa al campionato, fino all'Europa".

"Vogliamo restare attaccati alle due di testa, poi si vedrà" I bergamaschi arrivano nel migliore dei modi alla sfida con Inzaghi, grazie alla grandissima vittoria ottenuta in casa del Milan capolista che ha aperto anche lo scenario scudetto: "Adesso pensiamo partita per partita, anche se siamo nel gruppo subito dopo le prime due di desta. Il nostro obiettivo è quello di restare il più possibile attaccati al treno, poi più avanti si vedrà la classifica e i conseguenti obiettivi. La vittoria col Milan ci lascia grande felicità, senza dubbio, siamo usciti veramente bene dal confronto con una squadra che ha meritato di vincere il girone d'andata".