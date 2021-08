Demiral si presenta: "L'Atalanta ha la giusta mentalità"

BERGAMO - Merih Demiral, il nuovo difensore dell'Atalanta appena arrivato nell'ambito dell'operazione che ha condotto Romero al Tottenham, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in maglia bergamasca. Ecco le sue parole: "Sono molto felice di essere qui, l'Atalanta e' una grande squadra. Sono contento per questa opportunita'. Sono giovane, ma ho gia' esperienza. Il mister e' un gran professionista, per me sara' importante lavorare con lui. Lo sento da tutti che allenarsi con lui e' davvero difficile, ma sono contento, sara' una bella esperienza. Spero di vincere un trofeo, ho gia' vinto uno Scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia, ma riuscirci con la maglia dell'Atalanta potra' essere piu' bello. Il campionato italiano e' difficile, ma l'Atalanta ha la giusta mentalita'. E' difficile giocare in Champions, ma questa squadra ormai da tre anni disputa questa competizione. La maglia sudata sempre? Mi piace come motto, quando gioco lo faccio con carattere, cerco di dare il 100% sia in partita che in campionato. Aspetto i tifosi alla prima partita".