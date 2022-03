ROMA - Gian Piero Gasperini non parlerà. Il tecnico dell'Atalanta ha deciso di non rilasciare interviste né in televisione né in conferenza stampa dopo la gara persa contro la Roma. Gasperini molto nervoso durante la partita, ha protestato per alcune decisioni dell'arbitro Massa e al termine del match ha annunciato alla società di non voler parlare: "E' una scelta sua, non so il motivo", ha dichiarato in tv il direttore generale Marino.