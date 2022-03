Atalanta, Percassi: "Lipsia squadra forte: ho già mal di testa"

BERGAMO - "Mi viene il mal di testa, è una squadra importante e molto forte nonché una società potente". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, commenta così il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha visto i nerazzurri accoppiato al RB Lipsia: "Onestamente avrei preferito un'avversaria diversa, ma questo fa parte del gioco. Per noi è un confronto molto impegnativo, un'altra di quelle partite che fanno crescere. I ragazzi sono più preparati di qualche anno fa. Il livello delle competizioni europee marca una diversità netta col campionato italiano, basti guardare chi abbiamo affrontato negli ultimi anni". Sul passaggio del turno contro il Bayer Leverkusen, il vertice societario dei bergamaschi ha una dedica: "Alle famiglie che hanno subìto perdite pesantissime per la pandemia. Le immagini strazianti dei camion con le bare di un anno fa le ricordiamo tutti: speriamo il problema si risolva, per ora siamo in alto mare - chiude -. Ho seguito la partita insieme a mio nipote Vittorio: un secondo tempo sofferto e un gol finale di Boga da fuoriclasse. La presenza di molti tifosi alla BayArena è un bel segnale per renderci conto che non ci lasceranno mai. Speriamo che questo nuovo successo faccia da traino anche in campionato, dove nelle ultime partite abbiamo sofferto anche per l'assenza di giocatori importanti".