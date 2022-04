Atalanta, i convocati per il Napoli: Zapata c'è

BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha chiamato 24 giocatori in vista della gara con il Napoli: a sorpresa figura in lista anche il nome di Duvan Zapata, ex di turno a lungo assente (out dal 6 febbraio); c'è anche Miranchuk. Questo l'elenco completo: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Cittadini, Palomino, Pezzella, Scalvini, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina Attaccanti: Boga, Cisse, Mihaila, Miranchuk, Muriel, Zapata.