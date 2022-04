Atalanta, Gasperini: "Contro il Sassuolo è mancata lucidità, qualità e freschezza"

REGGIO EMILIA - Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta ha commentato a Dazn il ko esterno contro il Sassuolo. Ecco la sua disamina post partita: "Negli ultimi tempi abbiamo pagato l’esserci allontanati dalle parti alte della classifica, ma dobbiamo accampare poche scuse. Non siamo riusciti a cogliere una buona opportunità, la sconfitta pesa. È stata una partita molto aperta, non abbiamo avuto la qualità che sarebbe servita e la precisione giusta, c'erano buoni spazi ma non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni e colpire. Non siamo riusciti a portare qualità e freschezza".