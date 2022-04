Atalanta, 21 convocati per il Verona: non c'è Freuler

BERGAMO - Novità dalla lista dei convocati dell'Atalanta per la partita di questa sera (ore 21) contro il Verona. Non c'è infatti il centrocampista Remo Freuler, che si era infortunato all’andata con il Lipsia, ma poi aveva recuperato dalla contrattura per la gara di ritorno. Ora un nuovo forfait. Sono out anche Toloi e Maehle: il primo non ha recuperato da un problema muscolare al flessore, mentre il secondo è stato operato di appendicite nei giorni scorsi.