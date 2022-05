Atalanta, Gasperini: "Il mio futuro? Lo decide la società"

LA SPEZIA - L'Atalanta vince sul campo dello Spezia e continua la sua corsa verso l'Europa Legue. Giampiero Gasperini, ha commentato così il 3-1 in terra ligure ai microfoni di Sky Sport. "Mi auguro che l'Atalanta possa ancora togliersi delle piccole soddisfazioni e senza dubbio non è facile restare ad alti livelli in una realtà come Bergamo. Restare in nerazzurro? Sono legato a questa società, ho firmato un contratto a novembre per lavorare, è chiaro che le cose sono un pochino cambiate e quindi vediamo se il club avrà altri programmi. Da parte mia c'è la disponibilità a restare, ho una tale riconoscenza, che sono a disposizione a prescindere dei contratti siglati". Poi l'analisi della partita: "Del risultato non sono arrabbiato, del gol invece si. Un allenatore si deve vergognare di prendere un gol così sull’1-0. Significa che non abbiamo fatto un buon lavoro, ma devo riconoscere che la squadra è stata molto brava in tutti i reparti e in tutte le situazioni. Abbiamo concesso pochissimo allo Spezia che è sempre un avversario difficile da affrontare".