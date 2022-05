Diletta Leotta fa scappare Gasperini in diretta tv con una domanda sugli arbitri

MILANO - Clamoroso imprevisto nel dopo gara di San Siro, dove il Milan si è imposto per 2-0 sull'Atalanta. L'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha improvvisamente abbandonato, in diretta televisiva, l'intervista che stava facendo con Dazn. L'allenatore dell'Atalanta non ha gradito una domanda sugli episodi arbitrali da parte di Diletta Leotta. Invece di rispondere, Gasperini ha semplicemente detto "ok, grazie e arrivederci", allontanandosi dal microfono di Dazn senza nessun preavviso. Dopo un attimo di smarrimento, la Leotta se l'è cavata con ironia, ma era chiaro il disappunto del tecnico atalantino. Un paio di settimane fa Gasperini aveva parlato di "disastro" a proposito degli arbitri di quest'anno.