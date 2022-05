Atalanta, ufficiale: separazione con Sartori. Andrà al Bologna

BERGAMO - Con un comunicato ufficiale, l'Atalanta ha annunciato che "dopo otto intense stagioni vissute insieme", il club nerazzurro e il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, "hanno consensualmente deciso di separarsi per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita". Sartori è approdato a Bergamo nell'agosto 2014, e da allora ha contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento dei traguardi che l'Atalanta ha raccolto negli ultimi anni "Con competenza e sensibilità, Sartori ha saputo farsi apprezzare non solo come dirigente ma anche come uomo. Tutta la famiglia Atalanta augura a Giovanni Sartori i migliori successi personali e professionali", si legge nel comunicato. Un futuro, quello di Sartori, già pronto: il Bologna lo attende a braccia aperte.