Atalanta, subito un problema: Zappacosta ko, brutto infortunio

BERGAMO - La partenza non è delle migliori. Al primo giorno di raduno con l'Atalanta, Gian Piero Gasperini deve già far fronte a un infortunio. Davide Zappacosta, infatti, come si apprende dai canali ufficiali della società bergamasca, ha riportato durante una sessione individuale nel giorni scorsi una "lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine". L'esterno di Sora ha cominciato la riabilitazione, con prognosi stabilita in rapporto all'evoluzione clinica.