Atalanta, Pagliuca e il figlio Joseph in vista al Centro Bortolotti

ATALANTA - A Zingonia continua la preparazione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Intanto, come si legge in una nota diramata sul sito ufficiale del club nerazzurro, "Il Co-Chairman Stephen Pagliuca ed il figlio Joseph, Consigliere della Società, sono in visita al Centro Bortolotti di Zingonia. A dare loro il benvenuto il Presidente Antonio Percassi e l’Amministratore Delegato Luca Percassi. Stephen e Joseph Pagliuca - prosegue il comunicato - resteranno a Bergamo per qualche giorno, in particolare oggi e domani sono in programma una serie di riunioni ed incontri".