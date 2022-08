Atalanta, Gasperini ko con Gattuso: il Valencia vince 2-1

La partita

E' il Valencia il primo a rompere gli indugi, dapprima con una conclusione a lato di Lino, poi con un tentativo di Soler neutralizzato da Musso. Alta, al 20', una nuova conclusione tentata da Lino dal limite dell'area. Al 25 l'Atalanta si fa viva con una conclusione di Muriel, da punizione, che termina alta. Al 27' Valencia a un passo dal vantaggio, con un tiro-cross di Musah che, complice una deviazione, impatta sulla traversa. Non bene, invece, la conclusione di Lino al 37', servito da Castillejo. Al 43', Valencia in vantaggio: a firmare l'1-0 è Hugo Duro con un colpo di tacco. Ma nella ripresa, all'8', l'Atalanta trova il pareggio con una splendida rete di Ederson che fa tutto bene, a partire da un aggancio da manuale sul lancio di Koopmeiners, proseguendo col dribbling su Diakhaby per poi piazzare la palla all'incrocio. Il Valencia torna a spingere nel finale: al 32' Soler, direttamente da punizione impegna Musso, poi gli spagnoli si portano in vantaggio al 36' con il colpo di testa di Hugo Duro, doppietta per lui.

Le formazioni di partenza

VALENCIA: Mamardashvili, Thierry, Musah, Hugo, Soler, Castillejo, Diakhaby, Gaya, Lino, Hugo Duro, Comert. A disposizione: Domenech, Rivero, Lato, Racic, Koba, Foulquier, Manu Vallejo, Facu, Fran Perez, Vazquez, Cristhian, Yellu, Tiago. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Okoli, Toloi; Hateboer, Koopmeiners, Scalvini, Mahle; Ederson, Muriel; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Boga, Freuler, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Miranchuk, Pašali?. Allenatore: Gian Piero Gasperini