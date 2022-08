Atalanta, Gasperini: "Okoli può diventare un top. Vittoria sofferta ma morale a mille"

GENOVA - Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta così il successo di Marassi sulla Sampdoria nella gara d'esordio di campionato. I primi tre punti della stagione sono in cassaforte. Ecco nel dettaglio le sue parole a Sky Sport: "Sono soddisfatto. Era importante iniziare con una vittoria e conquistare tre punti pesanti in una gara e su un campo difficile. È stata una partita sofferta per merito della Sampdoria, ma abbiamo avuto le nostre occasioni e i ragazzi hanno dato tutto. Li devo ringraziare. Non abbiamo dominato, ma abbiamo attaccato e difeso. Adesso aspettiamo la fine del mercato poi vedremo le nostre possibilità. La vittoria di oggi ci dà un bel morale in vista della partita contro il Milan. Mercato? Il mercato è aperto e in questo momento non si può sapere e dire niente perché può succedere quello che meno ti aspetti, come è successo con Freuler, che ha lasciato un grande vuoto. Io però la vedo un'opportunità per Koopmeiners e Scalvini per crescere. Rinforzi? L'Atalanta ha bisogno di tutto e di niente. L'inserimento di Lookman è un segnale che ci sono profili che, insieme a chi già c'è, possono aiutare. Okoli? E' un giocatore che può diventare di alto livello. Ha fatto una partita di spessore sia contro Caputo che contro De Luca, deve migliorare per diventare di alto livello".