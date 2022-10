Il gesto di Lookman dopo il gol all'Udinese: l'arbitro non capisce e lo ammonisce

UDINE - Il gol del vantaggio dell'Atalanta al Friuli contro l'Udinese al 36' del primo tempo è stato caratterizzato dalla particolare esultanza di Ademola Lookman, autore della rete. L'attaccante nigeriano con le mani ha mimato un paio d'occhiali (look in inglese vuol dire guardare). Un gesto che Lookman ripete sempre dopo ogni suo gol. L'arbitro Doveri però ha estratto il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore, forse intendendo il gesto come una provocazione nei confronti dei tifosi dell'Udinese.