Atalanta, Toloi in parte con il gruppo: de Roon e Zappacosta in differenziato

BERGAMO - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ripreso gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la prossima sfida di campionato contro l'Empoli di Zanetti, in programma domenica prossima alle 12:30. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: "Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri che hanno cominciato a preparare la partita con l’Empoli di domenica allo stadio Castellani. Toloi ha svolto una parte dell’allenamento col gruppo, lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta".