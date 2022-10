Atalanta, Gasperini: "Niente sogni. Napoli, Lecce e Inter diranno chi siamo"

EMPOLI - L' Atalanta torna a correre in campionato, dopo il ko di sette giorni fa contro la Lazio . La squadra nerazzurra, supera infatti al Castellani l' Empoli per (2-0). Nel dettaglio, le parole di Gian Piero Gasperini , tecnico della Dea ai microfoni di Dazn. "E' una bella ripartenza, dopo l'opaca prestazione contro la Lazio. Questa vittoria ci dà grande soddisfazione, perchè sotto l'aspetto tecnico ci rilancia. Ora vediamo contro Napoli e Inter se sapremo ripeterci. Contro la Lazio non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Merito della Lazio anche se noi ci abbiamo messo del nostro, ma speriamo che da quella sconfitta possiamo trarre le considerazioni giuste per fare grandi cose".

Gasperini: "Demiral e tutti i difensori stanno facendo grandi cose. Zapata meglio che contro la Lazio, Hojlund al top"

"In tutta la stagione Demiral sta facendo ottime prestazioni, ma è tutto il reparto che sta facendo bene. Merih sta migliorando sotto l'aspetto tecnico e partecipa meglio alle azioni. Ha 24 anni, è giovane e ha ampi margini di crescita un po' come tutti. Zapata e Hojlund? Duvan è entrato molto meglio rispetto contro la Lazio e anche in settimana lo vedo decisamente migliorato. Hojlund mi è piaciuto moltissimo, è veloce e fisicamente tosto, dà fastidio alle difese avversarie".

Gasperini: "Non è il momento di sognare. Ora avremo Napoli, Lecce e Inter per vedere a che livello siamo"

"Non è il momento dei sogni, ma è quello di essere gratificati dai 27 punti che ci danno la tranquillità di lavorare e crescere. Ora in una settimana avremo Napoli, poi Lecce e Inter; confronti determinanti per vedere il nostro livello contro avversarie così forti. Napoli? Bisogna fargli i complimenti per come stanno giocando. Chissà che non sia Bergamo la situazione giusta per frenarli o rallentarli".