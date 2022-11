Atalanta, cori contro Napoli e San Gennaro: multa del giudice sportivo

ROMA - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Atalanta-Napoli giocata. I cori dei tifosi della Dea contro il Napoli sono costati cari al club bergamasco con un'ammenda di € 25.000,00 "per avere suoi sostenitori - si legge nel comunicato -, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del Direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di giuoco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". "San Gennaro terrone" è l'altro coro intonato ripetutamente dai sostenitori dell'Atalanta. Ammenda anche per il Napoli di 5.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.