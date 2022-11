Atalanta, Gasperini: "Demiral out. A Lecce Zapata gioca sicuro"

BERGAMO - "Domani è il momento di vedere un po' di giocatori, partiamo in 24 e aggreghiamo anche Vorlicky (2002, fuoriquota della Primavera, ndr) perché è un ragazzo interessante". Gian Piero Gasperini annuncia il turnover a Lecce per la sua Atalanta: "Muriel e Zappacosta sono ancora fuori, porto anche Palomino. In questo periodo ho visto crescere molti ragazzi: è ora di offrire alla società l'opportunità di valutarli. Ci sarà qualche cambiamento", spiega il tecnico nerazzurro.

Ancora, sulla formazione: "Zapata e Malinovskyi giocano di sicuro, magari Ruslan a partita in corso perché non ho ancora deciso, mentre dietro e sugli esterni possiamo spendere Okoli e Ruggeri. Un modo per valorizzare tutti quanti e dare la chance alla società di valutare alcuni prodotti del vivaio in vista del futuro". Riposo previsto per Demiral, diffidato, in vista della sfida domenicale all'Inter: "Ha anche un problemino al ginocchio, recuperabile come una contusione di Boga".