Atalanta ko con l'Az Alkmaar: decisivo un errore di Palomino

BERGAMO - Dopo il 3-0 rifilato a domicilio al Betis arriva un ko casalingo per l'Atalanta , battuta 1-0 al Gewiss Stadium dagli olandesi dell' Az Alkmaar nell'ultimo test di livello prima della ripresa del campionato dopo la sosta in Qatar , che vedrà la Dea far visita il 4 gennaio allo Spezia. Out Demiral (infiammazione al ginocchio sinistro), Hateboer (elongazione al collaterale del ginocchio sinistro), Pasalic (febbre) e anche il portiere Musso (lieve distorsione alla caviglia sinistra) per Gasperini, che schiera i suoi con un 3-4-1-2 in cui c'è Sportiello tra i pali e il trequartista è il grande ex Teun Koopmeiners : sfida speciale per lui contro la squadra in cui è cresciuto e in cui milita ora il fratello Peer (inizialmente in panchina e dentro nel finale).

Decide un errore di Palomino

Il tecnico nerazzurro non ha il tempo nemmeno di studiare la partita che i suoi vanno sotto: dopo appena 27" costa cara infatti un'indecisione di Palomino, che calcia addosso a Evjen la cui conclusione in scivolata vale l'immediato vantaggio olandese. Una doccia gelata per l'Atalanta che però reagisce subito e al 10' colpisce il palo con un sinistro dal limite di Hojlund, con Lookman che non riesce poi a ribadire in tap-in, mentre al 12' Verhulst toglie la palla dall'incrocio sulla punizione calciata da Ederson. Il portiere si ripete poi su Lookman (31') mentre al 38' non trova fortuna il doppio tentativo di De Roon, murato in entrambe le occasioni. Nella ripresa un altro gol di Evjen (8') viene annullato per fuorigioco e il subentrato Zapata (34') si fa parare un rigore (alzando poi la mira in tap-in) conquistato in proprio per il fallo dello stesso Verhulst su palla da destra di Soppy. Finisce così con una sconfitta l'amichevole per l'Atalanta che domani (venerdì 30 dicembre alle ore 15) ha in programma un altro test contro il Crema (Serie D), programmato per dare spazio anche alle riserve.