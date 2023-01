Atalanta, stop Palomino: ecco quanto dovrà stare fuori

BERGAMO - Non arrivano notizie confortanti sul fronte Palomino per l' Atalanta di Gasperini . Il 33enne difensore argentino è stato costretto a dare forfait al 15' del primo tempo della gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus . Al suo posto era entrato l'ex di turno Demiral .

Stop Palomino, l'esito degli esami

Palomino si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione muscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il numero 6 argentino dovrà rimanere ai box per 3-4 settimane. Brutta notizia per Gasperini che perderà per un mese circa il suo centrale di difesa.