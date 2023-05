L'Atalanta piega lo Spezia e sogna la Champions, Dia show nel pari tra Salernitana e Fiorentina

BERGAMO - Terza vittoria di fila per l'Atalanta, che in una delle gare della 33ª giornata piega lo Spezia (3-2) e resta nel gruppo di squadre in corsa per la Champions League. Un successo sudato, come era preventivabile, quello ottenuto al 'Gewiss Stadium' dalla squadra di Gasperini contro i liguri di Semplici, impelagati nella lotta per la salvezza e capaci di sorprendere in avvio i padroni di casa con Gyasi (18'), al secondo gol in campionato dopo quello segnato proprio ai nerazzurri nel match di andata. Immediata la reazione dell'Atalanta che prima del riposo pareggia con un gran destro al volo di de Roon (32'). A inizio ripresa arriva poi il micidiale uno-due firmato da Zappacosta (49') e Muriel (52') che sembra chiudere i giochi, ma non è d'accordo Bourabia che rimette in corsa i liguri (64'): non abbastanza per fermare una Dea sempre più lanciata in questo rush finale di campionato.