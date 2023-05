Maxi rissa in Samp-Toro: Pellegri provoca i tifosi, il gesto scatena il caos

Dopo aver perso in casa contro il Torino per 2-0, la salvezza della Sampdoria appare ora legata ad un filo. I blucerchiati per conquistare la conferma nel massimo campionato italiano anche la prossima stagione dovranno ora realizzare una vera e propria impresa, avendo collezionato appena 17 punti in 33 giornate. Come se non bastasse, la sconfitta casalinga odierna è stata caratterizzata da una vistosa provocazione di Pellegri, giocatore dei granata e tifoso del Genoa, squadra per la quale ha anche giocato.