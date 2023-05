Napoli, il gol di Dia diventa un tatuaggio: la foto è virale

Napoli-Salernitana oltre il campo: le reazioni

A Salerno festa grande per il pareggio del Maradona, i tifosi hanno aspettato la squadra al rientro, cori e fumogeni all'Arechi, grande atmosfera per un punto prezioso in chiave salvezza ma anche per la rivalità sportiva tra le due tifoserie. Ecco perché il gol di Dia è diventato un tatuaggio.