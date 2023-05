Vlahovic furioso con l'arbitro Doveri: la frase urlata in campo dopo i cori

Dusan Vlahovic ancora una volta è stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi dell'Atalanta durante la partita contro la Juventus ( leggi QUI i dettagli ). Tutto è accaduto prima che l'attaccante serbo segnasse il gol dello 0-2 al 98esimo. L'arbitro Doveri aveva interrotto la partita ma non prima di aver discusso con Vlahovic .

Atalanta-Juventus, i cori contro Vlahovic

"Ma non li senti?" ha detto l'attaccante serbo all'arbitro di gara. Il giocatore era visibilmente affranto e innervosito per i vergognosi cori subiti dai tifosi dell'Atalanta con quel "Zingaro di m..." ripetuto continuamente.

Vlahovic ammonito come Lukaku

Per questo episodio Dusan Vlahovic è stato anche ammonito. Come era successo anche a Romelu Lukaku durante Inter-Juventus: anche in quel caso l'attaccante belga era stato oggetto di cori razzisti e, dopo l'esultanza a zittire la curva bianconera, è stato ammonito.