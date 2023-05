Cori contro Vlahovic, il Giudice Sportivo chiude la curva dell'Atalanta

Arriva la decisione del Giudice Sportivo sui vergognosi cori razzisti della curva dell' Atalanta rivolti contro Vlahovic , nell'ultima partita di campionato contro la Juve. Il Giudice Sportivo ha decretato la chiusura per un turno della Curva del Gewiss Stadium e un'ammenda di 10mila euro . Rimane, però, confermata l'ammonizione a Vlahovic , come da referto dell'arbitro.

Atalanta, chiusa la curva: il comunicato

“Come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori dell’Atalanta occupanti il settore denominato Curva Nord Pisani levavano, al 46°, 47°, 53° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti di Dusan Vlahovic; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore; considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito; considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni; per questo motivo delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord Pisani privo di spettatori”. Inoltre è stata comminata un'ammenda da 10mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro”.

Vlahovic rimane ammonito

Nella lista degli ammoniti della 34ª giornata rimane il nome di Dusan Vlahovic ("PRIMA SANZIONE VLAHOVIC Dusan -Juventus"), che aveva ricevuto un cartellino giallo dal direttore di gara dopo aver zittito i tifosi nel finale della partita, dove ha segnato il definitivo gol del 2-0.