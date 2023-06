Atalanta, i dubbi di Percassi: "Gasperini? Ci vuole adesione al progetto"

BERGAMO - Il futuro di Gasperini sembra essere in dubbio. L'incontro tra il tecnico e i dirigenti dell'Atalanta (in programma oggi, dopo l'ultima giornata di campionato) è stato rimandato. L'ad del club nerazzurro Luca Percassi ha spiegato: "Ancora non c'è stato un incontro con Gasperini. Crisi del settimo anno? L'avremmo già dovuta avere all'inizio perché adesso si entra nell'ottavo anno. La società esporrà al mister gli obiettivi del club. È giusto fare un punto per essere in sintonia e capire entrambi ciò che si vuole".