Serie C, Atalanta U23 pronta con rosa, stadio e tecnico

Il giorno del giudizio è fissato per venerdì 30 giugno, quando la Covisoc si pronuncerà sulla regolarità delle iscrizioni al campionato di Serie C. E, in caso di verdetto negativo a carico del Siena, la società più a rischio, sarà l'Atalanta a schierare la seconda squadra in Lega Pro, seguendo l'esempio della Juve Next Gen, già in campo dal 2018. La società bergamasca è pronta a coronare il sogno di Antonio e Luca Percassi: scendere in lizza nel terzo campionato professionistico con una squadra formata dai ragazzi del vivaio e dai numerosi giocatori in prestito, di rientro a Zingonia. Già individuato il campo di gioco: lo stadio comunale di Caravaggio. Proprio nel Caravaggio, Tullio Gritti, fedelissimo vice di Gasperini, cominciò la sua carriera in Serie D (stagione '76/'77, 14 gol in 19 partite di campionato), prima di essere ceduto all'Ivrea. Per la panchina il favorito è Francesco Modesto, 41 anni, già giocatore di Gasperini nel Genoa, poi allenatore con le esperienze vissute alla guida di Rende, Cesena, Pro Vercelli, Crotone e Vicenza. In ballottaggio c'è anche Fabio Gallo, 51 anni, sei stagioni da centrocampista dell'Atalanta fra il '95 e il 2001, molto amato dai tifosi nerazzurri, successivamente tecnico degli allievi e della Primavera atalantina prima di guidare Giacomense, Como, Spezia, Ternana, Potenza, fare il vice ct dell'Azerbaigian con De Biasi e approdare al Foggia, lasciato il 22 febbraio scorso, con la squadra al quarto posto.