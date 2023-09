Maehle e l'incubo all'Atalanta: cosa ha detto su Gasperini

Maehle: "All'Atalanta c'era poca libertà. Ci allenavamo tutti i giorni"

Ecco cosa ha detto Maehle su Gasperini e l'Atalanta: "Ci allenavamo sempre. L'allenatore decideva tutto. E non c'era davvero nessuna libertà per noi calciatori. Anche se vivevi in ??un bel posto e il tempo era bello, non avevi mai il tempo di godertelo perché praticamente vivevamo nel centro di allenamento".