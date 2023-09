De Roon sostituito, scappa... in bagno: il fastidioso inconveniente in Atalanta-Rakow

Il fastidioso inconveniente di De Roon

Lo stesso De Roon ha chiarito la vicenda tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, per tranquillzzare chi fosse in apprensione per le sue condizioni: "Per chi si stesse chiedendo - scrive l'olandese sui propri canali social - perché sono corso via dal campo, ecco la mia heatmap della partita". La mappa delle zone più battute dal centrocampista è eloquente quanto divertente: non c'è solo il terreno verde, ma c'è un apposito pallino rosso nella casella "bathroom". Insomma, l'inconveniente fatidioso che ha fatto interrompere la gara a De Roon è stata una piccola emergenza fisiologica.