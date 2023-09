De Roon e l'autoironia, quando un tweet e una mappa termica spiegano l'inspiegabile

De Roon, la spiegazione social

Sfoggiando un'apprezzabile autoironia, l'interessato ne ha dato spiegazione sui propri social, particolarmente affollati: "Per le persone che si chiedono perché sono scappato dal campo ... ecco la mia mappa termica del gioco". In calce alla quale campeggia un vistoso punto rosso sormontato dalla scritta "Bathroom". La confidenza ha scatenato una montagna di variegati e pittoreschi commenti. Confermando il sense of humour dell'olandese e la sua capacità di prendersi in giro con un sorriso, fedele alla convinzione che il calcio sia una cosa troppo seria per prendersi troppo sul serio. Soprattutto, se stai giocando (bene) una partita in Europa League e, all'improvviso, avverti un insopprimibile bisogno di schizzare fuori dal campo.