Atalanta, Scamacca ko: l'esito degli esami

BERGAMO - Brutte notizie per l'Atalanta e Gianpiero Gasperini alla vigilia della sfida al Torino. L'allenatore nerazzurro, infatti, dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca, reduce dal gran gol allo Sporting in Europa League, vittima di una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore di sinistra. I tempi di recupero dell'attaccante restano ancora da stabilire e salterà sicuramente la trasferta di domani in casa del Torino, ma l'Atalanta teme di perdere il centravanti fino alla fine dell'anno.