Super Muriel, Bonfanti e i suoi 9 fratelli cresciuti nell'Eldorado Atalanta

Ricapitolando la Notte Magica della Dea al Zaglebiowski Park Sportowy di Sosnowiec, Polonia, addì 14 dicembre 2023, luogo e data di una vittoria trionfale in Europa, già consegnata ai 116 anni di storia della Bergamasca Calcio che 4 gol in una partita europea l'ultima volta li aveva segnati, a Valencia, in Champions League, il 19 febbraio 2020 (indimenticabile poker di Ilicic). L’Atalanta vince il gruppo D di Europa League, competizione nella quale ha portato la sua serie positiva a 12 risultati utili di fila (8 vittorie, 4 pareggi) e, in questa edizione, 4 vittorie, 2 pareggi, 12 gol fatti, 4 subiti, 14 punti, prima nel girone e qualificata direttamente agli ottavi. Contro i campioni di Polonia, Gasperini cambia per nove undicesimi la formazione iniziale rispetto a quella che aveva battuto il Milan soltanto cinque giorni prima. In campo, due debuttanti da titolari in Europa: Giovanni Bonfanti, 20 anni e Tommaso Del Lungo 20 anni. Sono risultati fra i migliori. L'esultanza di Bonfanti, la sua gioia, il suo entusiasmo sono l'immagine stessa della felicità atalantina. De Ketelaere, 22 anni; Carnesecchi, 23 anni; Holm, 23 anni; Adopo, 23 anni; Zortea, 24 anni. Muriel va di nuovo in gol con un’altra azione spettacolare; non pago, nella sua settimana del Tacco (aveva fatto il bis martedì in allenamento), cerca un'altra magia e colpisce il palo. Bonfanti segna il 2-0 e, dopo Ruggeri e Scalvini a Lisbona, è il terzo ragazzo di Zingonia che va a segno in Europa. Con Carnesecchi, Zortea, Rossi, Palestra (2005), Mustapha Cissé (2003), De Nipoti (2003) e Mendicino (2006), in Europa League sono dieci i giocatori del vivaio variamente impiegati dall'inizio di questa campagna continentale. Carnesecchi fra tre grandi parate e nega ai polacchi il gol della bandiera Muriel segna il 3-0 e firma la sua quarta rete stagionale in Europa League, tocca quota 12 eurogol e supera Ilicic (11) diventando il nuovo capocannoniere dell’Atalanta nelle competizioni Uefa. De Ketelaere sigla il 4-0, suo terzo gol stagionale che corrobora il rilancio dell'ex milanista per non dire di Miranchuk, la cui intesa con Muriel è una delle novità più interessanti degli ultimi tempi atalantini. Bonfanti, Del Lungo, Mendicino, Cissé, Palestra: cioè, seconda squadra nerazzurra e Primavera, Dove si dimostra quanto sia fruttuoso l'investimento societario nell'Under 23, quinta con il Vicenza nel girone A della Serie C e nel settore giovanile che fa capo a Roberto Samaden. Come si dice in polacco Grande Atalanta?