Ilicic commuove i tifosi e rivela: "Non ce la faccio più"

BERGAMO - Presente sugli spalti di Bergamo per assistere al posticipo della 17ª giornata di Serie A in cui la 'sua' Atalanta ha battuto 4-1 in rimonta la Salernitana , Josip Ilicic si è goduto il bagno d'amore che gli hanno riservato i tifosi della Dea, ancora legatissimi al 35enne fantasista sloveno che si è ritirato dal calcio e a fine partita è stato chiamato dal tecnico Gasperini a partecipare al giro d'onore della squadra.

La risposta di Ilicic ai tifosi dell'Atalanta

Una scelta la sua, quella di appendere gli scarpini al chiodo, che ha intristito tantissimi appassionati di calcio e in particolar modo i sostenitori atalantini, alcuni dei quali allo stadio gli hanno chiesto di ripensarci e di tornare a giocare. Commoventi, anche se pronunciate con il sorriso, le parole con cui Ilic ha risposto, catturato dalle telecamere di Dazn: "Non ce la faccio più". Il calcio giocato è ormai alle spalle per questo talento, da anni in lotta contro la depressione, che i colori dell'Atalanta continuerà però a indossarli da tifoso.