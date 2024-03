Atalanta, infortunio in nazionale per Koopmeiners: salta la Germania

Problemi fisici per Teun Koopmeiners . Il centrocampista dell' Atalanta salterà la prossima sfida dell'Olanda in amichevole contro la Germania. Assenza pesante per la sua nazionale e ora il suo club è in attesa di novità sulle sue condizioni.

Koopmeiners, le ultime in vista di Napoli-Atalanta

Il centrocampista sarà out per un problema fisico rimediato in occasione della precedente partita contro la Scozia, amichevole di venerdì vinta 4-0 dalla sua squadra. Ad annunciarlo è stata proprio la federazione olandese. Koopmeiners dunque tornerà presto in Italia, condizioni da monitorare in vista della gara di sabato al Maradona contro il Napoli.